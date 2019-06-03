Son Dakika Haberleri: Hatay'da askeri araç devrildi: 19 yaralı
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Hatay'da askeri araç devrildi: 19 yaralı

58 dakika önce

Hatay'ın Altınözü ilçesinde askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu 19 asker hafif şekilde yaralandı.

Hatay'da askeri araç devrildi: 19 yaralı, System.String[]
Hatay'ın Altınözü ilçesinde askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu 19 asker hafif şekilde yaralandı. Edilinen bilgiye göre, Karbeyaz Mahallesi'nde Suriye sınırında görevli askerlerin nöbet değişimi için çıkan askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu 19 asker yaralandı. Yaralanan askerler olay yerine çağrılan ambulanslarla Antakya'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
(Adem Karagöz/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:01 Kaynak: İHA
Suriye, Altınözü, Hatay, Güncel
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