Hatay'da askeri araç devrildi: 19 yaralı
58 dakika önce
Hatay'ın Altınözü ilçesinde askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu 19 asker hafif şekilde yaralandı.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:01 Kaynak: İHA
'ın Altınözü
ilçesinde askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu 19 asker hafif şekilde yaralandı. Edilinen bilgiye göre, Karbeyaz Mahallesi'nde Suriye
sınırında görevli askerlerin nöbet değişimi için çıkan askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu 19 asker yaralandı. Yaralanan askerler olay yerine çağrılan ambulanslarla Antakya
'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
(Adem Karagöz/İHA)
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