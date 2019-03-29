Hatay'da Askeri Araç Devrildi: 5 Yaralı
1 saat önce
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı.
Hatay
'ın Yayladağı
ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı.
Antakya-Yayladağı kara yolunun Sungur Mahallesi mevkinde seyir halindeki askeri araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan 5 asker, ambulansla Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:30 Kaynak: AA
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