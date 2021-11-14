Hatay'da askeri araç devrildi: 7 yaralı - Son Dakika

Hatay'da Suriye sınırına komşu olan Reyhanlı ilçesinden Antakya istikametine giden askeri konvoyda kirpi diye adlandırılan askeri araç kaza yaparak şarampole devrildi.

Devrilen araçta bulunan ve kimlikleri henüz netleşmeyen 7 asker yaralandı.

Yaralanan askerlerden ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, 5 askerin hayati tehlikelerinin olmadığı ifade edildi. Yaralı askerler olay yerine gelen ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kaza bölgesinde geniş çaplı güvenlik önlemi alırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY