Hatay'da askeri araç hareketliliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'da askeri araç hareketliliği - Son Dakika

Hatay'da askeri araç hareketliliği

6 saat önce

Hatay'da askeri araç hareketliliğiHATAY'da, TIR'lara yüklü tank, obüs ve çeşitli askeri araçlar sınırın çeşitli noktalarına konuşlandırılmak üzere yola çıktı.

Hatay'da askeri araç hareketliliği

HATAY'da, TIR'lara yüklü tank, obüs ve çeşitli askeri araçlar sınırın çeşitli noktalarına konuşlandırılmak üzere yola çıktı.

Reyhanlı'daki sınır bölgesinde TIR'lara yüklenen tank ve obüsler ile çeşitli askeri araçlar konvoy halinde Antakya istikametine gitti. Askeri araçlar sınırın farklı noktalarında konuşlandırılacak.

Hatay'da askeri araç hareketliliği

Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 06:47 Kaynak: DHA
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