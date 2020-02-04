Hatay?da askeri araç hareketliliği - Son Dakika
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Hatay?da askeri araç hareketliliği

16 dakika önce

HATAY'da, TIR'lara yüklü tank, obüs ve çeşitli askeri araçlar sınırın çeşitli noktalarına konuşlandırılmak üzere yola çıktı.

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HATAY'da, TIR'lara yüklü tank, obüs ve çeşitli askeri araçlar sınırın çeşitli noktalarına konuşlandırılmak üzere yola çıktı.

Reyhanlı'daki sınır bölgesinde TIR'lara yüklenen tank ve obüsler ile çeşitli askeri araçlar konvoy halinde Antakya istikametine gitti. Askeri araçlar sınırın farklı noktalarında konuşlandırılacak.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:30 Kaynak: DHA
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