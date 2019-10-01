Son Dakika Haberleri: Hatay'da askerlere yönelik eğitim semineri
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Hatay'da askerlere yönelik eğitim semineri

8 dakika önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bedelli askerlere "kadına yönelik şiddetle mücadele ve evlilik öncesi" eğitim semineri düzenlendi.

Hatay'da askerlere yönelik eğitim semineri, System.String[]

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bedelli askerlere "kadına yönelik şiddetle mücadele ve evlilik öncesi" eğitim semineri düzenlendi.

İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nda, Hatay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürülüğünce verilen seminerde, 2 bin 252 Mehmetçiğe uzman psikolog Münevver Uyar, tarafından bilgiler verildi.

Seminerde, kadın-erkek eşitliği, kadına yönelik ve aile içi şiddetle ilgili düzenlemeler, evlilik çağına gelmiş bireylerin doğru eş seçimiyle evlilik hayatına hazırlanmaları konularında bilgiler aktarıldı.

İskenderun, bedelli, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 05:16 Kaynak: AA
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