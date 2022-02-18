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At arabasına el konulan kişi atıyla belediyeye girmeye çalıştı (1) - Son Dakika

At arabasına el konulan kişi atıyla belediyeye girmeye çalıştı (1)

18.02.2022 12:15

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde at arabasıyla ana caddede dolaştığı gerekçesiyle arabası alınan kişi, atıyla içinde belediyenin de bulunduğu Hükümet Konağı'na girmeye çalıştı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde at arabasıyla ana caddede dolaştığı gerekçesiyle arabası alınan kişi, atıyla içinde belediyenin de bulunduğu Hükümet Konağı'na girmeye çalıştı.

İlçede zabıta ve polis ekipleri, ana arterlerde at arabasıyla hurda toplayan kişilerin engellenmesine yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde Birol Z. adlı hurdacının at arabasına el konuldu.

Karara itiraz eden Birol Z, belediye ile kaymakamlığın bulunduğu Hükümet Konağı'na atıyla girmek istedi.

Polis tarafından ikna edilen ve içeriye girmekten vazgeçen Birol Z'nin el konulan at arabasının, kent dışında kullanması kaydıyla kendisine teslim edileceği belirtildi.

Hurdacının binaya atıyla girmeye çalıştığı anlar, güvenlik kameraları ve çevredekilerin cep telefonlarıyla kaydedildi.

At arabasına el konulan kişi atıyla belediyeye girmeye çalıştı (1)
At arabasına el konulan kişi atıyla belediyeye girmeye çalıştı (1)
At arabasına el konulan kişi atıyla belediyeye girmeye çalıştı (1)

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Hükümet, Zabıta, Polis, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel At arabasına el konulan kişi atıyla belediyeye girmeye çalıştı (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: At arabasına el konulan kişi atıyla belediyeye girmeye çalıştı (1) - Son Dakika
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