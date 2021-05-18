Hatay'da ateşe verdiği evinde yanarak ölen gencin annesi olay gününü anlattı - Son Dakika

Hatay'da 9 Mayıs'ta odasını ateşe veren ve çıkan yangında hayatını kaybeden 33 yaşındaki Mustafa D'nin annesi Fatma D. (57) olay günü oğlu tarafından bağlanarak öldürülmeye çalışıldığını çöp konteynerine saklanarak canını kurtarabildiğini söyledi.

Kuyulu Mahallesi'ndeki evlerinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan anne Fatma D, oğlunun 8 Mayıs gecesi eve geldikten sonra cinnet getirdiğini aktardı.

Fatma D, oğlunun motosikletinden benzin çekerek evi yakmaya çalıştığını anlatarak, "Benim elimi ve ayaklarımı bağladı. 'Bu gece seni de beni de evini de yakacağım, bize yaşamak haram.' diye bağırarak eve benzin döküp yakmaya çalıştı." diye konuştu.

İlerleyen saatlerde oğlunun dama çıktığını dile getiren Fatma D, şunları söyledi:

"Oğlum sabaha karşı bir ses duyarak dama çıktı. Ben de o an can havliyle elimdeki bağı dişlerimle çektim, ayak bağlarımı da sökerek elime terliğimi alıp kaçtım. Sonra evin yakınında çöp konteyneri gördüm. Hemen onun içerisine girdim ve kapağını kapattım, canımı kurtardım. Sabaha kadar oradan çıkmadım. Sonra da öğrendim ki kendisi de evin içinde yanmış. Oradan sonrada kaçarak komşularıma geldim. Üstüme kapıyı kilitleyerek beni evlerine sakladılar."

Oğlunun Anneler Günü'nde kendine en büyük acıyı yaşattığını belirten Fatma D, "Hayatımı zehir etti, en sonunda da gençliğine kıydı." diyerek gözyaşı döktü.

Fatma D, evinin kullanılamaz hale geldiğini ve gidecek yeri olmadığını dile getirerek, yetkililerden yardım istedi.

Kuyulu Mahallesi'ndeki evlerinde 9 Mayıs günü annesi Fatma D. ile kavga eden Mustafa D. odasını ateşe vermiş, yangına müdahale eden itfaiye ekipleri Mustafa D'nin cesedine ulaşmıştı.