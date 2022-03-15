HATAY'DA ATÖLYEDE YANGIN; 2 İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Son Dakika
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HATAY'DA ATÖLYEDE YANGIN; 2 İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ

15.03.2022 16:50

HATAY'ın Antakya ilçesindeki koltuk döşeme atölyesinde çıkan yangında hasar oluştu.

HATAY'ın Antakya ilçesindeki koltuk döşeme atölyesinde çıkan yangında hasar oluştu. Dumandan etkilenen 2 itfaiye erine de ayakta müdahale edildi.

Yeni Sanayi Sitesi'ndeki koltuk döşeme atölyesinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler, kısa sürede atölyeyi sardı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Bu sırada 2 itfaiye eri de dumandan etkilendi. İtfaiyeciler ayakta tedavi edilirken, atölyede hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

HATAY'DA ATÖLYEDE YANGIN; 2 İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ
HATAY'DA ATÖLYEDE YANGIN; 2 İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ
HATAY'DA ATÖLYEDE YANGIN; 2 İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ

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İtfaiye, Antakya, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HATAY'DA ATÖLYEDE YANGIN; 2 İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: HATAY'DA ATÖLYEDE YANGIN; 2 İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Son Dakika
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