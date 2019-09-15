Hatay'da av sezonuna davullu zurnalı başlangıç
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Hatay'da av sezonuna davullu zurnalı başlangıçHATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2019-2020 su ürünleri av sezonu açılış töreni gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 09:16 Kaynak: İHA
Hatay'da av sezonuna davullu zurnalı başlangıç
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2019-2020 su ürünleri av sezonu açılış töreni gerçekleştirildi.
Su ürünleri av yasağının kalkması nedeniyle Samandağ'a bağlı Çevlik balıkçı barınağında tören düzenlendi.
Düzenlenen törene, çok sayıda protokol üyesi katıldı.Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri, balıkçı teknesine binerek kısa bir gezinti gerçekleştirdi.
Açılış töreninden sonra katılımcılara balık ekmek dağıtıldı.
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