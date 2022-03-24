Hatay'da avlanma süreleri dışında avlanan 3 kişiye ceza - Son Dakika
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Hatay'da avlanma süreleri dışında avlanan 3 kişiye ceza

24.03.2022 16:12
Hatay'da avlanma süreleri dışında avlanan 3 kişiye ceza

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde avlanma süreleri dışında avcılık yapan 3 kişiye toplam 5 bin 350 lira ceza uygulandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde avlanma süreleri dışında avcılık yapan 3 kişiye toplam 5 bin 350 lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şubesi ekipleri, yaptıkları denetimlerde Kırıkhan'da avlanma sezonu dışında avcılık yapan 3 kişiyi tespit etti.

Ekipler, suçüstü yakalanan 3 avcıya toplamda 5 bin 350 lira ceza kesti.

Hassa ilçesinde Jandarma ekipleri de kaçak kirpi avcılığı yaparken suçüstü yakaladığı 4 kişiye idari işlem uyguladı.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kırıkhan, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Hatay'da avlanma süreleri dışında avlanan 3 kişiye ceza - Son Dakika
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