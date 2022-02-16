HATAY'DA 'AVRUPA 112 GÜNÜ' FARKINDALIK VE TANITIM ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ - Son Dakika

HATAY'da 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından 'Avrupa 112 Günü' kapsamında farkındalık ve tanıtım etkinliği düzenlendi.

Hatay 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından 'Avrupa 112 Günü' kapsamında bir alışveriş merkezinde farkındalık ve tanıtım etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü, jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığınca stantlar açılarak, vatandaşlara KADES, UYUMA, HAYDİ uygulamaları ile mala karşı işlenen suçlar ve telefon dolandırıcılığı konularıyla ilgili bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Alışveriş merkezindeki etkinliğe katılan vatandaşlara ayrıca, 112 kamu spotu izlettirildi. Hatay Vali Yardımcısı Yusuf İzci'nin de katılım gösterdiği etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

GÖVCE: GEREKSİZ YERE ARAMALAR BİR CANA MAL OLABİLİR

112 Çağrı Merkezi'nin gereksiz aranmaması gerektiğini söyleyen Hatay 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Özer Gövce, "Unutulmamalıdır ki gereksiz yere aramalar bir cana mal olabilir. 112 Acil Çağrı Merkezi sağlığınızı tehdit eden durumlarda, bayılma, kriz, yaralanma, solunum sıkıntısı, trafik kazaları, yangın, deprem, heyelan, çığ, sel, can ve mal güvenliğinin tehlikeye düştüğü anlarda, taciz, şiddet, kadına şiddet, kayıp, hırsızlık ve benzeri durumlarda aranmalıdır. Müdürlüğümüz tarafından karşılanan çağrıların yüzde 90'ı asılsız olup bu oranı en aza indirgemek hedeflenmektedir. Bu hususta bütün acil çağrı numaralarının 'Tek Numara 112' Acil Çağrı numarası olduğunun, bilinçlendirilmesine yönelik gereksiz aramalar konusunda bilgilendirilmesi, hangi durumda aranması gerektiği yönünde, bilgilendirme yapılmıştır" dedi.