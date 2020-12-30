Hatay'da ayak baş parmağı kopan işçi ameliyatla sağlığına kavuştu - Son Dakika

Hatay'ın İskenderun ilçesinde konteynerin devrilmesi sonucu ayak baş parmağı kopan işçi, ameliyatla sağlığına kavuştu.

Muhammet Timuçin Çolak (38), çalıştığı iş yerinde ayağının üzerine 8 tonluk konteyner devrilmesi sonucu ayak baş parmağı koptu.

Kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Çolak'ın kopan parmağı ameliyatla dikildi.

Tedaviler sonrası sağlığına kavuşan Çolak, taburcu edildi.

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Murat Uçak, yazılı açıklamasında, hastaya yapılan acil müdahale sonrası kopan parmağın yerine dikildiğini kaydetti.

Ameliyatları sonrası hastanın eski sağlığına kavuştuğunu belirten Uçak, "Kopan uzuvlarda erken müdahale önemli. Kopan parça, oksijensizliğe fazla dayanamadığından, buzlu su dolu bir poşete konulup erken müdahale için hastaneye başvurması önemlidir." ifadelerini kullandı.

Tedavi sonrası taburcu olan Çolak da sağlık personellerine teşekkür etti.