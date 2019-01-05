Hatay'da Babanın Çocuğuna Şiddet Uyguladığı İddiası (2)

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"Tek Çarem Bu" Yazılı Notla 3 Yaşındaki Oğlunu AVM'de Terk Etti

Babası Tarafından Dövülerek Komalık Olan 6 Yaşındaki Çocuk, 3 Gün Sonra Öldü

Deveye Sopayla İşkence Eden Adam Güreşlerden Men Edildi

Son Dakika! Erdoğan'dan Çiftçilere Müjde: Ay Sonuna Kadar 2 Milyar 35 Milyon Liralık Tarımsal Destek Verilecek