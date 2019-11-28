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Hatay'da bacakları kesilen kedi olayına soruşturma

6 saat önce

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü, kentte 4 bacağı kesili halde bulunan kedinin telef edilmesine ilişkin soruşturma başlattı.

Hatay'da bacakları kesilen kedi olayına soruşturma, System.String[]

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü, kentte 4 bacağı kesili halde bulunan kedinin telef edilmesine ilişkin soruşturma başlattı.

Ekipler, olayın gerçekleştiği Atatürk Caddesi'nde çalışma yaparak bölgedeki kameraları incelemeye aldı.

Şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 25 Kasım'da temizlik çalışmaları yapan belediye personeli, bacakları kesilmiş kedi ölüsüne rastlamış, bazı hayvan dernekleri tepki göstermişti.

Emniyet Müdürlüğü, Atatürk Caddesi, İskenderun, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 05:28 Kaynak: AA
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