Hatay'da bağ evinden hırsızlık iddiasına 2 tutuklama - Son Dakika
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Hatay'da bağ evinden hırsızlık iddiasına 2 tutuklama

02.03.2022 11:16
Hatay'da bağ evinden hırsızlık iddiasına 2 tutuklama

Hatay'da, girdikleri bağ evinden hırsızlık yaptıkları güvenlik kamerasından tespit edilen 2 zanlı tutuklandı.

Hatay'da, girdikleri bağ evinden hırsızlık yaptıkları güvenlik kamerasından tespit edilen 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Defne ilçesi Turunçlu Mahallesi'ndeki bir bağ evinden televizyon ve yaklaşık 20 bin lira değerindeki altın bileziğin çalındığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, evin girişindeki güvenlik kamerası kaydından zanlıların M.E. ve A.H. olduğunu belirledi.

Bağrıyanık Mahallesi'nde yakalanan zanlılar, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Evin güvenlik kamerasına, maske ve şapka takan zanlıların rahat tavırlarla evin kapısını kırıp içeri girmesi yansıyor. Kayıtta, şüphelilerden birinin eve girmeden önce balkondaki bezle ayakkabısını silmesi de yer alıyor.

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Emniyet Müdürlüğü, Turunçlu, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da bağ evinden hırsızlık iddiasına 2 tutuklama - Son Dakika


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