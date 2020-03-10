Hatay'da bağımlılıkla mücadele standı açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'da bağımlılıkla mücadele standı açıldı - Son Dakika

Hatay'da bağımlılıkla mücadele standı açıldı

6 saat önce

Hatay Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, madde bağımlılığı ile mücadele standı açıldı.

Hatay'da bağımlılıkla mücadele standı açıldı, System.String[]

Hatay Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, madde bağımlılığı ile mücadele standı açıldı.

Antakya'da bir alışveriş merkezi önünde gerçekleştirilen etkinlikte, madde bağımlılığının önlenmesi amacıyla bilgilendirme çalışması yapıldı.

Standı ziyarete gelen vatandaşların soruları cevaplandırılarak çeşitli materyaller dağıtıldı.

Öte yandan, vatandaşlara Google Play ve AppStore üzerinde bulunan "Uyuma" uygulaması üzerinden de ihbarın gerçekleştirebileceği bilgisi verildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 09:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs salgınının Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bir günde 54 kişi hayatını kaybetti Lübnan'da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti Son dakika: Koronavirüs vakasının tespit edildiği KKTC'de eğitime ara verildi

Son Dakika Haberleri
15:52 Büyükşehir'den sivil savunma haftası'nda tatbikat
15:52 İZMİR Eski eşini bıçaklayarak öldürdü
15:52 İZMİR Sahte euro operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi
15:52 Diyarbakır, akıllı şehirler arasında yerini alacak
15:52 Kayseri'de HTŞ operasyonu: 5 gözaltı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 15:56:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hatay'da bağımlılıkla mücadele standı açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]