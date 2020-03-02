Hatay'da Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferi için Fetih Suresi okundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'da Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferi için Fetih Suresi okundu - Son Dakika

Hatay'da Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferi için Fetih Suresi okundu

6 saat önce

Hatay'da Beyazıd-i Bestami Hazretleri makamında Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Fetih Suresi okundu, Mehmetçikler için dua edildi.

Hatay'da Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferi için Fetih Suresi okundu, System.String[]

Hatay'da Beyazıd-i Bestami Hazretleri makamında Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Fetih Suresi okundu, Mehmetçikler için dua edildi.


Diyanet-Sen Kırıkhan Şubesi ve Kırıkhan Belediyesinin organizasyonuyla, 100 imam, 100 Kur'an kursu öğrencisi ve vatandaşların katılımıyla Beyazıd-i Bestami Türbesi'nde Fetih Suresi okundu, Mehmetçiğe dualar edildi. Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan askerlerin zafer kazanması için dua eden vatandaşlar, Fetih Suresi'ne "amin" diyerek Mehmetçiğe destek oldu.


Düzenlenen programa Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Kırıkhan Müftüsü Mekki Solmaz ve vatandaşlar katıldı. - HATAY

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Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:58 Kaynak: İHA
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