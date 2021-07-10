Hatay'da bahçe yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde zeytin bahçesinde çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Saylak Mahallesi'nde zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen yangın söndürme helikopteri, 3 arazöz, 2 su tankı, 4 itfaiye aracı ve ekiplerin müdahalesiyle yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.
Yaklaşık 1 hektarlık zeytinlik alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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