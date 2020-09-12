Hatay'da bahçede erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bahçede erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Gürsel Mahallesi'ndeki maydanoz ekili bahçede hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, yerde yatan kişinin Murat Deveci (49) olduğunu ve yaşamını yitirdiğini belirledi.

Elektrik akımına kapıldığı düşünülen Deveci'nin cesedi incelemenin ardından hastanenin morguna konuldu.