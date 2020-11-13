Hatay'da bakımları yapılan 2 pelikan doğaya salındı - Son Dakika

Hatay'da bakımları yapılan 2 pelikan doğaya salındı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bitkin halde bulunan 2 pelikan, bakımlarının ardından doğaya salındı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bitkin halde bulunan 2 pelikan, bakımlarının ardından doğaya salındı. Gölbaşı Gölü mevkisinde çevredekilerce bitkin halde bulunan pelikanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Burada bakımları yapılarak dinlendirilen pelikanlar, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi'nin de katılımıyla göl mevkisinde doğaya salındı.

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