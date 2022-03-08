Hatay'da bakır kablo çalan şüpheliler suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Hatay'da bakır kablo çalan şüpheliler suçüstü yakalandı

08.03.2022 14:35
Hatay'da bakır kablo çalan şüpheliler suçüstü yakalandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde farklı adreslerde toplamda 18 kilogram bakır kablo çalan iki şüpheli yakalandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde farklı adreslerde toplamda 18 kilogram bakır kablo çalan iki şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Dörtyol Numune Evler Mahallesi'nde bakır kablo hırsızlığı yaptığı anlaşılan U.E.A. suçüstü yakalandı. Toplamda 10 kilo 500 gram bakır kablonun piyasa değerinin bin 200 lira olduğu öğrenildi.

Ayrıca Özerli Mahallesi'nde bulunan bir işyerinin bahçesinde suçüstü yakalanan B.A.'dan piyasa değeri 800 lira olan 7 kilo 500 gram bakır kablo ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - HATAY

Hatay'da bakır kablo çalan şüpheliler suçüstü yakalandı

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Numune Evler Mahallesi, Dörtyol, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da bakır kablo çalan şüpheliler suçüstü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da bakır kablo çalan şüpheliler suçüstü yakalandı - Son Dakika
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