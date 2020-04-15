Hatay'da bakır kablo hırsızlığı şüphelisi 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Hatay'da bakır kablo hırsızlığı şüphelisi 3 kişi yakalandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde bakır kablo hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde bakır kablo hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zülüflühan ve Anayazı mahallelerinde kuyudan su çekmek için kullanılan bakır kabloların çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Yeşilova Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler 3 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan ve emniyete götürülen şüphelilerin jandarma bölgesinde de 2 ayrı hırsızlık olayına karıştığı belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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