Hatay'da balık bolluğu

Akdeniz'de av sezonunun açılmasından sonra Hatay'daki balık pazarlarında yoğunluk yaşanıyor. Geçtiğimiz yıla oranla balığın daha bol olmasına karşın fiyatının yüksek olduğunu belirten balıkçı Remzi Kanatlı, Bu yıl balıklarımız bereketli. Levrek, çupra, hamsi, avcı balığı, mercan, gümüş, somon, barbun, keserbaş gibi balıkları tezgahlarda sunuyoruz dedi.

Geçtiğimiz 1 Eylül'de sezonun açılmasıyla denizlere açılan balıkçıların ağlarını doldurduğu Hatay'ın Antakya ilçesinde balık pazarlarında yoğunluk yaşandığı görüldü. Denizlerdeki bereket, balık bolluğuna neden olmasına rağmen fiyatlar geçen yıla göre yüzde 20'ye kadar artış gösterdi. Antakya Belediyesi Balıkçılar Çarşısı'ndaki esnaflar, geçen yıla göre artan ekonomik maliyet ve gelir gider arasındaki makasın fiyatların yükselmesine neden olduğunu söyledi.

30 yıldır balık satan Remzi Kanatlı, Elimizde çok sayıda balık var. Bu yıl balıklarımız bereketli. Elimizdeki levrek, çupra, hamsi, avcı balığı, mercan, gümüş, somon, barbun, keserbaş gibi balıkları tezgahlarda vatandaşlarımıza sunuyoruz. Geçtiğimiz yıla göre fiyatlarda yükselme var. Ortalama yüzde 20 civarında bir artış söz konusu. Örneğin çupra geçen yıl 25 liraya satılırken, bu yıl 30 liradan alıcı buluyor. Denizden gümüş, mercan, somon ve çupra çıkarıyoruz. Bereketli bir yıl geçiriyoruz. Somon fiyatları da 18 liradan 24 liraya kadar yükseldi. Şuan levrek, çupra, somon en çok tercih edilen balıklar arasında yer alıyor dedi.