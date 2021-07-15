Hatay'ın Altınözü ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) hibe desteğiyle kurulacak balık üretim çiftliğinin temeli atıldı.
Akdarı Mahallesi'nde, TKDK'nin hibe desteği sunduğu çiftlik için temel atma töreni yapıldı.
Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, törende, üretim çiftliğinin ilçeye hayırlı olacağını ve gelecek dönemde istihdam sağlayacağını söyledi.
Törene, Belediye Başkanı Rıfat Sarı, TKDK Hatay İl Koordinatörü Savaş Özgürsoy ve davetliler katıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Hatay'da balık üretim çiftliğinin temeli atıldı - Son Dakika