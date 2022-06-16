Hatay'da balina kusmuğu operasyonu! Parfümlerde kullanılan kusmuğun değeri tam 4 milyon lira - Son Dakika
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Hatay'da balina kusmuğu operasyonu! Parfümlerde kullanılan kusmuğun değeri tam 4 milyon lira

16.06.2022 15:30

Hatay'ın İskenderun ilçesine 4 milyon TL değerinde balina kusmuğu getirileceği yönünde bilgi alan ekipler, operasyon düzenledi. Ekipler tarafından ele geçirilen balina kusmuğu, parfümlerin kalıcılığını artırmak için kullanılan, yanıcı ve çok değerli bir madde olarak biliniyor.

Mersin'den İskenderun ilçesine ambergris balinaların sindirim sistemlerinde üretilen katı, mumlu ve parfümlerin kalıcılığını artırmak için kullanılan, yanıcı ve çok değerli bir madde olan balina kusmuğu getirileceği bilgisi üzerine Hatay İl Jandarma Komutanlığı çalışma başlattı.

4 KİŞİNİN BULUNDUĞU ARAÇ DURDURULDU

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda içerisinde İ.B., S.S., M.M.D. ve H.A. isimli şahısların bulunduğu hafif ticari araç durduruldu.

PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON TL

Araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olan 16 kilogram gri balina kusmuğu ele geçirildi. Ele geçirilen balina kusmuğu Gümrük Müdürlüğüne teslim edilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Balinanın karnından çıkardıkları kusmuğu İskenderun'a götürmüşler! Değeri tam 4 milyon lira
Balinanın karnından çıkardıkları kusmuğu İskenderun'a götürmüşler! Değeri tam 4 milyon lira
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Hatay'da yasa dışı bahis operasyonu: 6 gözaltı Hatay'da yasa dışı bahis operasyonu: 6 gözaltı Hatay'da 16 kilogram 'balina kusmuğu' ele geçirildi Hatay'da 16 kilogram 'balina kusmuğu' ele geçirildi
Kaynak: İHA

İskenderun, Jandarma, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da balina kusmuğu operasyonu! Parfümlerde kullanılan kusmuğun değeri tam 4 milyon lira - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da balina kusmuğu operasyonu! Parfümlerde kullanılan kusmuğun değeri tam 4 milyon lira - Son Dakika
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