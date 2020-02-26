Hatay'da bangladeşli, 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'da bangladeşli, 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altına alındı - Son Dakika

Hatay'da bangladeşli, 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altına alındı

6 saat önce

Hatay'da Bangladeşli, 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altına alındıHATAY'da, Bangladeş uyruklu bir kişi, yüksek ateş şikayetiyle getirildiği Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı.

Hatay'da Bangladeşli, 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altına alındı

HATAY'da, Bangladeş uyruklu bir kişi, yüksek ateş şikayetiyle getirildiği Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı.

Soyadı açıklanmayan Muhammed isimli bir Bangladeşli, yüksek ateş şikayeti nedeniyle getirildiği Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı. Alınan kan örnekleri Ankara'ya gönderilen Bangledeşlinin ülkesinden İran'a buradanda kara yoluyla Suriye'ye gittiği, rahatsızlanması üzerine Türkiye'ye getirildiği öğrenildi.

Hatay'da bangladeşli, 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altına alındı

Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:36 Kaynak: DHA
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