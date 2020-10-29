Banyolarında 98 kilogram esrar bulunan evdeki 3 Suriyeli tutuklandı - Son Dakika

Ekipler, evin banyosunda poşetler içinde 98 kilo 125 gram esrar ele geçirdi, Suriye uyruklu Z.H, N.A.A. ve M.E'yi gözaltına aldı.

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