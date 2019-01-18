Hatay'da Baraj Kapakları Açıldı Mahalleri Su Bastı
39 dakika önce
Hatay'da baraj kapakları açıldı mahalleri su bastıHATAY - Hatay'da etkili olan sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.
Hatay
'da baraj kapakları açıldı mahalleri su bastı
HATAY - Hatay'da etkili olan sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Afrin
18 Mart Barajı kapaklarının açılmasıyla Hatay Havalimanı
yolu da sular altında kaldı. Doğu Akdeniz
bölgesinde devam eden yağışlar Hatay'da da etkili oldu. Afrin ilçesinde doluluk oranına ulaşan 18 Mart Barajı kapakları açıldı. Su tahliyesi sırasında Hatay Havalimanı'na ulaşımı sağlayan yol da trafiğe kapatıldı. Kırıkhan
ilçesinde Karasu
Deresi'nin de taşmasıyla sular altında kalan Amik ovası'nda yağışlar sonrası su seviyesinin daha da yükseldiği görüldü. Yükselen su seviyesi nedeniyle ilçeye bağlı Kazkeli ile merkez Antakya
ilçesine bağlı Aşağıoba Mahallelerinde bazı evleri su bastı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:17 Kaynak: İHA
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