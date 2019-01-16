Son Dakika Haberleri: Hatay'da Baraj Suyu Tahliyesi İçin Uyarı

Hatay'da Baraj Suyu Tahliyesi İçin Uyarı

48 dakika önce

Hatay Valiliği, Afrin 18 Mart Barajı'nda seviyesi artan suyun tahliyesi için kullanılan Afrin Çayı yatağının geçtiği mahallelerde ikamet edenleri uyardı.

Hatay'da Baraj Suyu Tahliyesi İçin Uyarı, System.String[]
Hatay Valiliği, Afrin 18 Mart Barajı'nda seviyesi artan suyun tahliyesi için kullanılan Afrin Çayı yatağının geçtiği mahallelerde ikamet edenleri uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, Afrin 18 Mart Barajı'nın su seviyesinin son günlerde yaşanan yoğun yağışlar dolayısıyla baraj işletme seviyesinin üzerine çıktığı belirtildi.

Barajdaki suyun tahliyesinde kullanılan Afrin Çayı yatağının geçtiği Reyhanlı, Kumlu ve Antakya'daki mahallelerde ikamet eden vatandaşların dikkatli olmalarının istendiği açıklamada, "Bölgemizde yaşanan yoğun yağışlar nedeniyle Afrin 18 Mart Barajında yükselen su seviyesinin düşürülmesi amacıyla kontrollü bir şekilde su tahliyesine başlanmıştır. Bu nedenle 16 Ocak 2019 Çarşamba günü itibariyle Reyhanlı, Kumlu ve Antakya ilçelerimizin sınırlarında geçen Afrin Çayı yatağının geçtiği mahallelerimizde ikamet eden vatandaşlarımızın yüksek debinin neden olabileceği sel ve taşkın risklerine karşı dikkatli olmaları önemle rica olunur." - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:44 Kaynak: İHA

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