Son Dakika Haberleri: Hatay'da Baraj Suyu Tahliyesi İçin Uyarı

Hatay'da Baraj Suyu Tahliyesi İçin Uyarı

1 saat önce

Devlet Su İşleri (DSİ) 63. Şube Müdürlüğünce, Tahtaköprü Barajı'nda seviyesi artan suyun tahliyesinde kullanılan kanal güzergahındaki yerleşim yerlerinde ikamet edenlerin dikkatli olması uyarısında bulunuldu.

Hatay'da Baraj Suyu Tahliyesi İçin Uyarı, System.String[]
Devlet Su İşleri (DSİ) 63. Şube Müdürlüğünce, Tahtaköprü Barajı'nda seviyesi artan suyun tahliyesinde kullanılan kanal güzergahındaki yerleşim yerlerinde ikamet edenlerin dikkatli olması uyarısında bulunuldu.

DSİ 63. Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son günlerde yaşanan yoğun yağışlar dolayısıyla tahmin edilen tarihten önce dolan Tahtaköprü Barajı'nın güvenliğinin sağlanabilmesi için suyunun tahliye edileceği belirtildi.

Meteorolojik verilere göre 6-7 Şubat tarihinden itibaren yüksek miktarda yağış beklendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bunun neticesinde, Şube Müdürlüğümüz sorumluluğunda bulunan ve yoğun yağışlar sebebi ile tahmin edilen tarihten önce dolan Tahtaköprü Barajı'nın suyunun tahliye edilmesi elzem hale gelmiştir. Bu yağışlı periyodun sıkıntısız atlatılabilmesi için Tahtaköprü Barajı'ndan su bırakılacağından kanal güzergahı üzerinde bulunan yerleşim yerlerinde vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:56 Kaynak: AA

Devlet Su İşleri, Tahtaköprü Mevkii, Güncel
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