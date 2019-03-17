Son Dakika Haberleri: Hatay'da "Barış Koşusu" Yapıldı

Hatay'da "Barış Koşusu" Yapıldı

1 saat önce

Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Ali İsmail Korkmaz Vakfı tarafından organize edilen, Defne Belediyesi ile Antakya Ticaret ve Sanayi Odası desteğiyle "Hatay Barış Koşusu" düzenlendi.

Hatay'da
Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Ali İsmail Korkmaz Vakfı tarafından organize edilen, Defne Belediyesi ile Antakya Ticaret ve Sanayi Odası desteğiyle "Hatay Barış Koşusu" düzenlendi.

Bu yıl ikincisi yapılan koşu Antakya Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikle başladı.

Koşuya Eskişehir'deki Gezi Parkı odaklı eylemlerde darbedilerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel ve babası Şahap Korkmaz da katıldı.

Antakya Atatürk Parkı'ndan başlayan etkinlikte vatandaşlar, Gündüz, Kurtuluş, Kanatlı, İzzet Güçlü, İnönü ve Hürriyet caddelerinde oluşturulan 4 ve 10 kilometre parkurlarda koştu.

Koşu sonunda dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 12:18 Kaynak: AA

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