Hatay'da "Barış Koşusu" Yapıldı

Hatay
Büyükşehir Belediyesi ve Ali İsmail Korkmaz
Vakfı tarafından organize edilen, Defne
Belediyesi ile Antakya
Ticaret ve Sanayi Odası desteğiyle "Hatay Barış Koşusu" düzenlendi.
Bu yıl ikincisi yapılan koşu Antakya Atatürk
Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikle başladı.
Koşuya Eskişehir
'deki Gezi Parkı odaklı eylemlerde darbedilerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz
'ın annesi Emel ve babası Şahap Korkmaz
da katıldı.
Antakya Atatürk Parkı'ndan başlayan etkinlikte vatandaşlar, Gündüz, Kurtuluş, Kanatlı, İzzet Güçlü, İnönü
ve Hürriyet
caddelerinde oluşturulan 4 ve 10 kilometre parkurlarda koştu.
Koşu sonunda dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.