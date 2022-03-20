Hatay'da 3. "Barış Koşusu" yapıldı - Son Dakika
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Hatay'da 3. "Barış Koşusu" yapıldı

20.03.2022 16:35

Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Ali İsmail Korkmaz Vakfı tarafından organize edilen, Defne Belediyesi ile Antakya Ticaret ve Sanayi Odası desteğiyle 3. "Hatay Barış Koşusu" düzenlendi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Ali İsmail Korkmaz Vakfı tarafından organize edilen, Defne Belediyesi ile Antakya Ticaret ve Sanayi Odası desteğiyle 3. "Hatay Barış Koşusu" düzenlendi.

Bu yıl üçüncüsü yapılan koşuya İstanbul, İzmir, Kocaeli, Adana, Gaziantep, Samsun, Şanlıurfa, Sinop, Mersin, Osmaniye, Muğla, Hakkari, Bursa ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Kırgızistan'dan 777 kadın ve erkek sporcu katıldı.

Koşuya katılanlar, Antakya Atatürk Parkı'nda bir araya gelerek, şarkılar eşliğinde ısınma hareketleri yaptı.

Antakya Atatürk Parkı'ndan başlayan etkinlikte koşucular, Gündüz, Kurtuluş, Kanatlı, İzzet Güçlü, İnönü ve Hürriyet caddelerinde oluşturulan 4 ve 10 kilometre parkurlarda koştu.

Erkeklerde 10 kilometrelik parkuru, Mesut Akpınar birinci, Cemal İneci ikinci, Ege Yoldüren üçüncü tamamladı.

Kadınlar 10 kilometrelik parkurunda, Burcu Çinçin birinci, Burçin Atlı ikinci, Gülnaz Ayar üçündü oldu.

Erkekler 4 kilometrelik parkuru, Eyüphan Öztaş birinci, Serkan Önel ikinci, Murat Mazı üçüncü tamamladı.

Kadınlar 4 kilometrelik parkur yarışında ise Nazlı Gül birincilik, Begüm Gönay ikincilik, Aysin Akıncı üçüncülük elde etti.

Koşu sonunda dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da 3. 'Barış Koşusu' yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da 3. "Barış Koşusu" yapıldı - Son Dakika
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