Son dakika... Bariyere çarparak devrilen kamyonun sürücüsü öldü - Son Dakika

İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Aykaç'ın cesedi, Dörtyol Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine ulaşan ekipler, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

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