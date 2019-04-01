Son Dakika Haberleri: Hatay'da Başkanlığa Yeniden CHP'li Lütfü Savaş Kazandı (2)

Hatay'da Başkanlığa Yeniden CHP'li Lütfü Savaş Kazandı (2)

1 saat önce

SAVAŞ: DİNLENMEMEK ÜZERE YOLA ÇOKTANLAR ASLA YORULMAZLAR Hatay'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nden zaferle çıkan Millet İttifakı'nın CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş, Antakya Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran on binlerce vatandaşla birlikte kutlama yaptı.

Hatay'da Başkanlığa Yeniden CHP'li Lütfü Savaş Kazandı (2), System.String[]
SAVAŞ: DİNLENMEMEK ÜZERE YOLA ÇOKTANLAR ASLA YORULMAZLAR 

Hatay'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nden zaferle çıkan Millet İttifakı'nın CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü SavaşAntakya Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran on binlerce vatandaşla birlikte kutlama yaptı. Savaş, "Biliyoruz ki dinlenmemek üzere yol çıkanlar asla yorulmazlar, bugünden sonra sorumluluğumuz daha da fazla olacak" dedi.

Seçim sonuçlarının netleşmesiyle Millet İttifakı'nın CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş'ın kazandığını duyan on binlerce vatandaş Cumhuriyet Meydanı'na akın etti. Partililer davul zurna eşliğinde halaylar ve oyunlarla zaferi kutladı. Burada vatandaşlara yönelik konuşan Savaş, şunları söyledi:  

"Bugün Hatay'da önce Hatay kazandı sonra demokrasi kazandı, sonra hepimiz kazandık. Ama Hatay'da bir şey var ki kazanan, o çok önemliydi sevgi kazandı, huzur kazandı, birliktelik kazandı. Bugün Hatay ülkesine sarıldı, bayrağına sarıldı, şehrine sarıldı, birbirine sarıldı, sevdasına sarıldı ve adamına sarıldı. Bir damla olarak yola çıktık, sonra  gölet olduk, göl olduk, daha sonra deniz olduk, okyanus olduk, hiçbir yere sığmaz olduk. On yıldır nasıl Hatay'ı kucaklayıp hizmet ettiysek, bugünden itibaren aynı şekilde Samandağ ile Erzin'i, Yayladağ ile Hassa'yı, Antakya ile İskenderun'u kardeş etmeye devam edeceğiz. Bundan sonra sorumluluğumuz çok daha fazla. Bundan sonra durmadan, yorulmadan hızlı bir şekilde Hatay'ı kalkındırmaya devam edeceğiz. Biliyoruz ki dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar. Sonuç itibari ile seni seviyorum Hatay."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:16 Kaynak: DHA

Lütfü Savaş, Cumhuriyet Halk Partisi, Hatay, Politika
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