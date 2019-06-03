Son Dakika Haberleri: Hatay'da Bayırbucak Türkmenlerine iftar
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Hatay'da Bayırbucak Türkmenlerine iftar

1 saat önce

Yesevi Alperenler Vakfı tarafından Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yaşayan Bayırbucak Türkmenlerine iftar verildi.

Hatay'da Bayırbucak Türkmenlerine iftar, System.String[]
Yesevi Alperenler Vakfı tarafından Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yaşayan Bayırbucak Türkmenlerine iftar verildi.
Semt pazarında düzenlenen programa, 2 bin Bayırbucak Türkmeni ve yakınları katıldı. Kur'an-ı Kerim'in okunduğu programda dualar edildi.
Yesevi Alperenler Vakfı Genel Başkanı Kürşat Mican, yaptığı açıklamada, Suriye'deki iç savaşın başladığı ilk günden bu yana Yesevi Alperenler Vakfı olarak, Suriye'deki mazlumların yanında durduklarını ve zulüm bitinceye kadar yanlarında olacaklarını söyledi.

Ramazan ayında da ekmeklerini Bayırbucak Türkmenleri ile paylaşmak istediklerini belirten Mican, "Alperenler Vakfı olarak, mağdur kardeşlerimizi bayram öncesi bir nebze de olsa sevindirmek, onların yanında olduğumuzu hissettirmek adına buradayız. İftar sofrasını da Bayırbucak Türkmendağı'nda kurduk, fiziki olarak yanlarında olamasak da manen yanlarındayız. Çocuklara bayram harçlığı dağıtacağız. Topladığımız fitre ve zekatların dağıtımını yapacağız." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:00 Kaynak: AA
Suriye, Yayladağı, Hatay, Güncel
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