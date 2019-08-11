Son Dakika Haberleri: Hatay'da bayram namazı
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Hatay'da bayram namazı

16 dakika önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde camiler sabahın ilk saatlerinden itibaren bayram namazı kılmak isteyenlerle doldu taştı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde camiler sabahın ilk saatlerinden itibaren bayram namazı kılmak isteyenlerle doldu taştı.
Vatandaşlar ilçede deniz kıyısına Osmanlı ve Selçuklu mimarisi ile modern mimarinin bir araya getirilerek yaptırılan Nihal Atakaş Camisine geldi.
Burada ilçe vaizi Mehmet Altun tarafından verilen vaazı dinleyen vatandaşlar, daha sonra cami imamı Turgut Karaoğulları tarafından kıldırılan bayram namazını eda etti.
Namaz sonrasında vatandaşlar birbirleriyle sarılarak bayramlaştı.
Osmaniye
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 08:47 Kaynak: AA
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