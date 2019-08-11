Hatay'da bayram namazı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde camiler sabahın ilk saatlerinden itibaren bayram namazı kılmak isteyenlerle doldu taştı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde camiler sabahın ilk saatlerinden itibaren bayram namazı kılmak isteyenlerle doldu taştı.

Vatandaşlar ilçede deniz kıyısına Osmanlı ve Selçuklu mimarisi ile modern mimarinin bir araya getirilerek yaptırılan Nihal Atakaş Camisine geldi.

Burada ilçe vaizi Mehmet Altun tarafından verilen vaazı dinleyen vatandaşlar, daha sonra cami imamı Turgut Karaoğulları tarafından kıldırılan bayram namazını eda etti.

Namaz sonrasında vatandaşlar birbirleriyle sarılarak bayramlaştı.

Osmaniye

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika! Nijerya'da kaçırılan Türk denizciler Türkiye'ye geldi

Son dakika! Devlet Bahçeli: Türkiye'de erken seçime ihtiyaç yok

Tarihi Gelibolu yarımadasında orman yangını

Anadolu'nun ilk camisi, bayram namazı nedeniyle doldu taştı