Hatay'da bayram ziyareti yolunda kaza: 6 yaralı
39 dakika önce
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bayram ziyaretinden dönen ailenin bulunduğu otomobil, köpeğe çarparak uçuruma yuvarlandı.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 05:03 Kaynak: İHA
'ın Yayladağı
ilçesinde bayram ziyaretinden dönen ailenin bulunduğu otomobil, köpeğe çarparak uçuruma yuvarlandı. Kazada biri çocuk 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Süleyman Dönmez
'in kullandığı 31 H 1992 plakalı otomobil, Yayladağı- Antakya
karayolu Sofular
Mahallesi mevkisinde önüne çıkan köpeğe çarparak 40 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışarak yaralanan biri çocuk 6 kişi Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk
müdahalesinin ardından ambulansla Hatay Devlet Hastanesine sevk edildi.
Araçtaki ailenin bayram ziyaretinden döndüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY
Bayram ziyareti faciayla sonuçlandı: 1 ölü, 4 yaralı
Van'da konaklayacak yer kalmadı! Oteller doldu, sosyal tesisler doldu, bu da yetmedi
BARTIN 6 BİN NÜFUSLU AMASRA'YA 50 BİN KİŞİ GELDİ
Siirt'te akılalmaz kaza! Uçuruma giden otomobilden son anda atladı