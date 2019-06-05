Son Dakika Haberleri: Hatay'da bayram ziyaretinden dönen aile kaza yaptı: 6 yaralı
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Hatay'da bayram ziyaretinden dönen aile kaza yaptı: 6 yaralı

1 saat önce

Hatay'ın Altınözü ilçesinde bayram ziyaretinden dönen ailenin içerisinde bulunduğu otomobilin yola çıkan köpeğe çarparak uçuruma yuvarlanması sonucu biri çocuk 6 kişi yaralandı.

Hatay'da bayram ziyaretinden dönen aile kaza yaptı: 6 yaralı, System.String[]
Hatay'ın Altınözü ilçesinde bayram ziyaretinden dönen ailenin içerisinde bulunduğu otomobilin yola çıkan köpeğe çarparak uçuruma yuvarlanması sonucu biri çocuk 6 kişi yaralandı.
Süleyman Dönmez idaresindeki 31 H 1992 plakalı otomobil, Yayladağı- Antakya kara yolu Sofular mevkisinde önüne çıkan köpeğe çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil, yaklaşık 30 metrelik uçuruma devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araç içerisinde sıkışan ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yaralı olarak çıkarılan sürücü Dönmez, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.
Araçta yolculuk eden biri çocuk 5 kişi de ambulanslarla Hatay'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 02:46 Kaynak: AA
Hatay, Güncel
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