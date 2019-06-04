Son Dakika Haberleri: Hatay'da bayramlaşma töreninde protokol ile vatandaş bir araya geldi
Son Dakika Güncel Haber

Hatay'da bayramlaşma töreninde protokol ile vatandaş bir araya geldi

1 saat önce

Hatay'da bayramlaşma töreninde protokol ile vatandaş bir araya geldiHATAY'da kent protokolü, düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

Hatay'da bayramlaşma töreninde protokol ile vatandaş bir araya geldi
HATAY'da kent protokolü, düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.
Antakya Atatürk Parkı'nda düzenlenen bayramlaşma törenine, Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay Milletvekilleri Hüseyin Yayman, Hüseyin Şanverdi, Hacı Bayram Türkoğlu, Abdulkadir Özel, CHP Hatay milletvekilleri, İsmet Tokdemir, Mehmet Güzelmansur, Serkan Topal, Suzan Şahin, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 2. Hudut Alayı Komutanı Piyade Albay Ahmet Gürbüz, MKÜ Rektörü Hasan Kaya, bazı ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri, semavi din liderleri, kanaat önderleri ile vatandaşlar katıldı. Vatandaşlarla protokolün kucaklaştığı tören, katılanlara çeşitli ikramların yapılmasının ardından toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.
Hatay'da bayramlaşma töreninde protokol ile vatandaş bir araya geldi
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 05:34 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gazeteciler arasında "ayar verme" diyaloğu A Milli Takım bayramlaştı İstanbul'da bayramın ilk günü trafik felç oldu! Yoğunluk yüzde 53 Bayram vaazındaki sözleri tepki çeken imam açığa alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 18:57:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'da bayramlaşma töreninde protokol ile vatandaş bir araya geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]