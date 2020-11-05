Hatay'da bazı cadde ve sokaklar karantinaya alındı - Son Dakika

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bazı cadde ve sokaklar karantinaya alındı.

Antakya Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, bazı mahallelerde Kovid-19 vaka sayısının artması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Buna göre Saraykent, Ovakent, Gazi, Esenlik, Gazi, Akevler, Akasya, Odabaşı, Altınçay mahallelerinde bazı sokak ve caddeler ile Madenboyu Mahallesi'nde 3 ikametin, 14 gün boyunca karantinaya alınması kararlaştırıldı.