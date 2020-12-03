Hatay'da bazı mahallelere "korona yoğun bölge" afişi asıldı - Son Dakika

Hatay'da bazı mahallelere "korona yoğun bölge" afişi asıldı
03.12.2020 10:19
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yoğun olduğu mahallelere "Dikkat korona yoğun bölge" yazılı afiş asıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yoğun olduğu mahallelere "Dikkat korona yoğun bölge" yazılı afiş asıldı.
İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Belediye tarafından vatandaşları bilinçlendirmek ve vaka olan yerlerdeki kalabalığı azaltmak amacıyla afiş asılması kararı alındı.
Bu kapsamda ilçede, Kocatepe, Mustafa Kemal, Sakarya, İsmet İnönü, Denizler ve Esentepe mahallelerine "Dikkat korona yoğun bölge" yazılı uyarı afişleri yerleştirildi.
Son Dakika Karlar üzerinde mayolu pozlar veren Defne Samyeli, fit vücuduyla göz kamaştırdı Son seçim anketinde en büyük sürprizi MHP yaptı Stephanie Frappart, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde maç yöneten ilk kadın hakem oldu Zonguldak'ta artan vaka sayıları sonrası koronavirüs haritasına bakan vatandaş: Korku filmi gibi Sokak ortasında çığlık çığlığa kendini yerlere atan kadın görüntülerle ilgili harekete geçti Oyuncu Gizem Karaca, Baraj dizisinin kadrosuna dahil oldu Bakan Koca: Adana, Samsun ve Ordu'da son iki haftada vaka sayısı %100 arttı Son Dakika: Koronavirüs aşısında kimler öncelikli olacak? Bilim Kurulu, aşılamada 4 aşamayı belirledi