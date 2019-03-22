Hatay'da Bedelli Askerler Terhis Oldu

Hatay
'da, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
(DKK) İskenderun Deniz Er
Eğitim Alay Komutanlığında temel eğitimlerini tamamlayan 2 bin 906 bedelli
asker için yemin ve terhis töreni düzenlendi.
Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığında, 2019'un 1. dönem bedelli erleri için gerçekleştirilen yemin töreni, sancak geçişinin ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Sancak tanıtımından sonra silahlar ve Türk bayraklarının bulunduğu masaların etrafında sıralanan askerler, Türk bayrağı ile silah üzerine el basarak yemin etti.
Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe'nin askerleri ve aileleri selamlamasının ardından, birliğe ilk katılan askerler tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı.
Törende, başarılı askerlere belgeleri ve hediyeleri verildi.
"Görevlerini yerine getirebilecek seviyeye ulaşmışlardır"
Deniz Er Eğitim Alay Komutanı Dz. Piyade
Albay İbrahim Özdoğan
, törende yaptığı konuşmada, temel askerliği yapmak üzere memleketin her köşesinden bir araya gelen milletin evlatlarını tanıma imkanına kavuştuklarını söyledi.
Özdoğan, terhis olan askerlere verilen eğitimlerden bahsederek, şöyle konuştu:
"Tüm Mehmetçiklerimize TSK
'yi tanıma ve onlara temel askerlik eğitimlerini kazandırmak maksadıyla karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı askeri disiplin çerçevesinde eğitimler verilmiştir. Mehmetçiklerimiz şimdi sancağımızın ve sizlerin huzurunda yemin ederek görevlerini yerine getirebilecek seviyeye ulaşmışlardır."
Konuşmanın ardından bando ve marşlar eşliğinde yapılan resmi geçit sonrasında, terhis olan askerler aileleriyle hasret giderdi.
Törene Kilis
Valisi Recep Soytürk, İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, askerler, aileler ve vatandaşlar katıldı.