Hatay'da bekçilerin takibe aldığı şüphelinin evinde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.???????

Polis ekiplerinin desteğiyle eve düzenlenen operasyonda, 500 uyuşturucu hap, 10 gram esrar, 2,5 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin lira ele geçirildi.

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