Hatay'da belediyenin deposundan hırsızlık iddiasına 4 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'da belediyenin deposundan hırsızlık iddiasına 4 tutuklama

22.04.2022 11:31
Hatay'da belediyenin deposundan hırsızlık iddiasına 4 tutuklama

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (HATSU) ait depodan su tesisatı malzemeleri çaldıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (HATSU) ait depodan su tesisatı malzemeleri çaldıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya ilçesi Zülüflühan Mahallesi'nde, HATSU'ya ait depodan değeri yaklaşık 1 milyon lira olan su tesisatı malzemesinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin araştırması sonucu kimlikleri belirlenen hırsızlık zanlıları M.K, A.B, S.B. ve M.D.A. Narlıca Mahallesi'ndeki ikametlerinde yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde, 635 su tesisat malzemesi, ruhsatsız 2 tabanca ve av tüfeği ile 30 av tüfeği fişeği, 70 mermi, balta, dürbün, 5 çalıntı cep telefonu, çeşitli elektronik eşyalar ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

YORUMLAR
500
Hatay'da su deposunun demir malzemelerini çalan şüpheli tutuklandı Hatay'da su deposunun demir malzemelerini çalan şüpheli tutuklandı Hatay Büyükşehir'den 'sahte iş ilanı' uyarısı Hatay Büyükşehir'den 'sahte iş ilanı' uyarısı

Su ve Kanalizasyon İdaresi, Büyükşehir Belediyesi, Hatay, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da belediyenin deposundan hırsızlık iddiasına 4 tutuklama - Son Dakika


Son Dakika
11:36 Esra Erol'da sular durulmuyor! Canlı yayında eski eşinin sevgilisinden şiddet gördü
11:29 Oğlunu kaybeden Cristiano Ronaldo'dan günler sonra ilk paylaşım
11:26 Yeni güne artışla başlayan Dolar/TL 14,73 seviyelerinde işlem görüyor
11:24 Emekli bayram ikramiyeleri tarihi belli oldu! 27-29 Nisan'da ödenecek
11:17 Esnaf tek tek kepenk kapatıyor! Kapanan şirket sayısı geçen yıla oranla yüzde 39,8 arttı
11:13 3 yıldır devam eden Gezi Parkı davasında kritik gün: Son savunmalar yapılacak
11:13 1 haftayı elektriksiz geçirecek olan Kılıçdaroğlu'nun karanlıkta ilk gecesi nasıl geçti? Komşular da ışıklarını söndürdü
14:40 Ünlü isimlerden anlamlı hareket! Çocuk istismarına dikkat çekmek için toplanıyorlar
11:04 Fenerbahçe, Mesut Özil'i kadro dışı bırakamaz! Sözleşme detaylarını menajeri hatırlattı!
10:59 Ukrayna'ya ait uçak düştü: Kaç kişinin hayatını kaybettiği henüz bilinmiyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 11:42:42. #1.12#
SON DAKİKA: Hatay'da belediyenin deposundan hırsızlık iddiasına 4 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement