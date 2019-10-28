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Hatay'da 'benim için atatürk' konferansı gerçekleşti

6 dakika önce

Hatay'da 'Benim için Atatürk' konferansı gerçekleştiHatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 'Benim için Atatürk' adlı konferans gerçekleştirdi.

Hatay'da 'benim için atatürk' konferansı gerçekleşti, System.String[]

Hatay'da 'Benim için Atatürk' konferansı gerçekleşti

Hatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 'Benim için Atatürk' adlı konferans gerçekleştirdi.

HATMEK Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adnan Özkaya, Kent Konseyi Başkanı Dr. Nevide Kimyon, Atatürkçü Düşünce Derneği Antakya Şube Başkanı Kezban Kuran, gençlik meclisi üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet'in, Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'ye hediye ettiği en büyük değer olduğunu vurgulayan Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Özkaya, bu emanetin en güzel şekilde korunması gerektiğini belirtti. Cumhuriyet Bayramı'nın en özel ve en büyük bayram olduğunu ifade eden Hatay Kent Konseyi Başkanı Dr. Nevide Kimyon ise, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Atatürkçü Düşünce Derneği Antakya Şube Başkanı Kezban Kuran'ın da gerçekleştirdiği sunumun ardından konferansın sonunda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliği ile dikkat çeken Göksel Kaya'nın zeybek gösterisi yoğun ilgi gördü.

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Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 12:38 Kaynak: DHA
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