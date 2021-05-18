Hatay'da Beşiktaş taraftarları şampiyonluğu kutladı - Son Dakika

Hatay'da Beşiktaş taraftarları şampiyonluğu kutladı

Süper Lig'in son haftasında Göztepe'yi mağlup ederek 2020-2021 sezonu şampiyonu olan Beşiktaş'ın taraftarları, Hatay'da kutlama yaptı.

Süper Lig'in son haftasında Göztepe'yi mağlup ederek 2020-2021 sezonu şampiyonu olan Beşiktaş'ın taraftarları, Hatay'da kutlama yaptı. "Tam kapanma" nedeniyle hafta sonunda kazanılan 2020-2021 yılı Süper Lig Şampiyonluğunu kutlayamayan Beşiktaş taraftarları merkez Antakya ilçesinde etkinlik düzenledi. Hatay Beşiktaşlılar Derneği tarafından gerçekleştirilen organizasyonda, Antakya Kartal Yuvası önünde bir araya gelen taraftarlar, tezahürat, marş ve şarkılar eşliğinde şampiyonluğu coşkuyla kutladı. Kutlama, toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

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