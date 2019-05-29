Son Dakika Haberleri: Hatay'da beton mikseri geçişinde parke zemin çöktü
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Hatay'da beton mikseri geçişinde parke zemin çöktü

16 dakika önce

Hatay'da, beton mikseri geçişi sırasında yol çöktü.

Hatay'da beton mikseri geçişinde parke zemin çöktü, System.String[]
Hatay'da, beton mikseri geçişi sırasında yol çöktü. Beton mikserinin yarısının çukurda kaldığı kazayı araç sürücüsü yara almadan atlattı.

Kaza, Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 ANH 89 plakalı çimento yüklü beton mikserinin geçişi sırasında yol çöktü. 2 metrelik çukurun içerisinde kalan beton mikserinin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Beton mikseri itfaiye ekipleri tarafından vinç ve kepçe yardımıyla çukurdan kurtarıldı. - HATAY
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 07:27 Kaynak: İHA
Samandağ, Hatay, 3. Sayfa
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