Hatay'da beton mikseri geçişinde parke zemin çöktü
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Hatay'da, beton mikseri geçişi sırasında yol çöktü.
Hatay'da, beton mikseri geçişi sırasında yol çöktü. Beton mikserinin yarısının çukurda kaldığı kazayı araç sürücüsü yara almadan atlattı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 07:27 Kaynak: İHA
Kaza, Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 ANH 89 plakalı çimento yüklü beton mikserinin geçişi sırasında yol çöktü. 2 metrelik çukurun içerisinde kalan beton mikserinin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Beton mikseri itfaiye ekipleri tarafından vinç ve kepçe yardımıyla çukurdan kurtarıldı. - HATAY
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