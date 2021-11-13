"Bi Hareketine Bakar Hayat" uygulaması yapıldı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca, trafik kazalarında emniyet kemerinin önemine dikkati çekmek amacıyla başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında Hatay'ın Altınözü ilçesinde trafik uygulaması yapıldı.
Altınözü Kaymakamı Cem Gümrükçü, Atatürk Caddesi üzerindeki uygulamada, sürücüleri emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı.
Trafik ekiplerinin durdurduğu araçlarda bulunanlara proje hakkında bilgi veren Gümrükçü, emniyet kemerinin can kaybı ve ağır yaralanma riskini azalttığını anlattı.
Kaynak: AA
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