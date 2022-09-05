Olay, 3 Eylül 'de Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı'nda (YÖS) tam puan alarak Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan Suriye uyruklu Faris Muhammed Al-Ali, henüz kimliği açıklanmayan 5 kişi tarafından dövüldü. Al-Ali'yi bıçaklayan şüpheliler kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Al-Ali'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: DHA

Antakya, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tıp fakültesini kazanan Faris'in bıçaklı kavgada ölümüne 2 tutuklama - Son Dakika

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