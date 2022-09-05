Tıp fakültesini kazanan Faris'in bıçaklı kavgada ölümüne 2 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Tıp fakültesini kazanan Faris'in bıçaklı kavgada ölümüne 2 tutuklama

05.09.2022 13:08

HATAY'da bıçaklanarak öldürülen Suriyeli Faris Muhammed Al-Ali'nin (17) cenazesi, defnedilmek üzere İdlib'e götürüldü.

HATAY'da bıçaklanarak öldürülen Suriyeli Faris Muhammed Al-Ali'nin (17) cenazesi, defnedilmek üzere İdlib'e götürüldü. Cinayetle ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Olay, 3 Eylül'de Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı'nda (YÖS) tam puan alarak Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan Suriye uyruklu Faris Muhammed Al-Ali, henüz kimliği açıklanmayan 5 kişi tarafından dövüldü. Al-Ali'yi bıçaklayan şüpheliler kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Al-Ali'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bu olaydan 10 gün önce çalıştığı salça fabrikasında çıkan tartışma sırasında bir kadına eliyle dokunduğu gerekçesiyle öldürüldüğü iddia edilen Al-Ali'nin cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Narlıca Mahallesi'ne getirilen Al- Ali için evlerinin yakınındaki park alanında tören düzenlendi. Burada konuşan Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Salim El-Muslat, yaşanan hadiseden dolayı üzgün olduklarını belirterek, "Failler ne Türkiye'yi ne de Türk ahlakını temsil ediyorlar. Büyütüldüğümüz ahlakla buraya misafir olarak geldik. Umuyoruz ki bu failler cezasını çeker" dedi.Törenin ardından Faris Muhammed Al-Ali'nin cenazesi Antakya Mezarlık Kompleksi'ne götürüldü. Suriyeli ve Türk vatandaşların katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından Faris Muhammed Al-Ali'nin cenazesi toprağa verilmek üzere İdlib'e gönderildi.2 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan cinayetle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.


YORUMLAR
500
Adana'da boğulan iki kardeşin cenazeleri ailelerine teslim edildi Adana'da boğulan iki kardeşin cenazeleri ailelerine teslim edildi Hatay'da kavgada hayatını kaybeden gencin cenazesi Suriye'ye gönderildi Hatay'da kavgada hayatını kaybeden gencin cenazesi Suriye'ye gönderildi Cezayir: Esed rejimi, Arap Birliğine dönüşünün kasım zirvesinde önerilmemesinden yana Cezayir: Esed rejimi, Arap Birliğine dönüşünün kasım zirvesinde önerilmemesinden yana
Kaynak: DHA

Antakya, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tıp fakültesini kazanan Faris'in bıçaklı kavgada ölümüne 2 tutuklama - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:45 Türk SİHA'ları Rusya'yı çevreliyor! Avrupa ülkeleri üstün özellikli Bayraktar TB2 için sıraya dizildi
15:38 Bakan Soylu, Diyarbakır'da Kürtçe müzik eşliğinde halay çekti
15:20 Atatürk dizisinde Mustafa Kemal'e hayat verecek olan Aras Bulut İynemli'nin yeni imajı gündem oldu!
15:18 Rusya'dan kış öncesi büyük rest! Yaptırımlar kaldırılıncaya dek doğal gaz satışı durduruldu
14:46 İngiltere'nin çiçeği burnunda başbakanı Liz Truss'ın tehlikeli göçmen planı! Hedefte Türkiye de var
14:41 Boris Johnson'ın istifasının ardından İngiltere'nin yeni başbakan Liz Truss oldu
14:35 Kızını taciz eden genci önce tabancasıyla vurdu ardından boğazını kesti: Şu an aileler arasında devam eden bir sıkıntı yok
14:34 İzmir'de cüzdanını düşüren Ata Demirer, sonrasında yaşananlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi
14:30 İstanbul'da yaşam maliyeti yüzde 101 arttı! 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 23 bin TL'yi aştı
14:24 Selçuk Bayraktar vatandaşlarla TEKNOFEST'in son gününde horon oynadı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 15:58:15. #1.12#
SON DAKİKA: Tıp fakültesini kazanan Faris'in bıçaklı kavgada ölümüne 2 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement